الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفخال

داني كارفخال
داني كارفخال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه داني كارفخال، ظهير أيمن الفريق، أثناء مران اليوم.

ولعب كارفخال 17 مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع مثلهما لزملائه، بواقع عدد دقائق وصل إلى 1376 دقيقة.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله إصابة كارفخال في أسفل عضلة السمانة لساقه اليسرى، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها من قبل أطباء النادي.

ولم يكشف ريال مدريد في بيانه عن مدة غياب كارفخال عن الملاعب.

داني كارفخال من ناشئي ريال مدريد وصعد من فريق الشباب لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2008، ثم صعد لفريق تحت 19 عامًا في الصيف التالي ثم تم تصعيده لفريق الكاستيا في صيف 2010 وقضى موسمين قبل أن ينتقل لنادي باير ليفركوزن الألماني في يوليو 20132 ولعب موسمًا واحدًا مع النادي الألماني قبل أن يعود لريال مدريد في صيف 2013.

ولعب داني كارفخال 36 مباراة بقميص فريق باير ليفركوزن وسجل هدفًا واحدًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

ومع ريال مدريد، شارك كارفخال في 392 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 61 لزملائه، وحصد 5 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا بقميص الفريق الملكي من بينها 3 ألقاب متتالية مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للميرنجي.

ريال مدريد داني كارفخال إصابة كارفخال الدوري الاسباني دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

بيلينجهام يتحدث عن فوزه بـ"جولدن بوي" ويكشف العائق الوحيد في ريال مدريد

مارسيال وراشفورد يقودان هجوم مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

ريال مدريد يهزم غرناطة بثنائية ويقفز على صدارة الدوري الإسباني

ألمانيا تواجه أسكتلندا بالافتتاح.. الكشف عن مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024

برينتفورد يهزم لوتون تاون وبيرنلي يسحق شيفيلد بخماسية في الدوري الإنجليزي

أرسنال ينتصر على ولفرهامبتون ويواصل تصدر الدوري الإنجليزي

بيلينجهام وخوسيلو يقودان هجوم ريال مدريد ضد غرناطة بالدوري الإسباني

تقرير يكشف موقف إدارة ريال مدريد من خضوع بيلينجهام لجراحة بالكتف

الأكثر قراءة

عقب رحيله.. هذا آخر ما تبقى لـ ريهام عبدالغفور من والدها

اعترافات انجى حمادة.. تستقطب الرجال لمسكنها عبر البث المباشر

انجي حمادة استغلتني.. كروان مشاكل يفجر مفاجأة حول هوية مصور فيديو المطبخ

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة