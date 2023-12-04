رسميًا.. ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفخال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه داني كارفخال، ظهير أيمن الفريق، أثناء مران اليوم.

ولعب كارفخال 17 مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع مثلهما لزملائه، بواقع عدد دقائق وصل إلى 1376 دقيقة.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله إصابة كارفخال في أسفل عضلة السمانة لساقه اليسرى، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها من قبل أطباء النادي.

ولم يكشف ريال مدريد في بيانه عن مدة غياب كارفخال عن الملاعب.

داني كارفخال من ناشئي ريال مدريد وصعد من فريق الشباب لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2008، ثم صعد لفريق تحت 19 عامًا في الصيف التالي ثم تم تصعيده لفريق الكاستيا في صيف 2010 وقضى موسمين قبل أن ينتقل لنادي باير ليفركوزن الألماني في يوليو 20132 ولعب موسمًا واحدًا مع النادي الألماني قبل أن يعود لريال مدريد في صيف 2013.

ولعب داني كارفخال 36 مباراة بقميص فريق باير ليفركوزن وسجل هدفًا واحدًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

ومع ريال مدريد، شارك كارفخال في 392 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 61 لزملائه، وحصد 5 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا بقميص الفريق الملكي من بينها 3 ألقاب متتالية مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للميرنجي.