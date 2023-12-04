بيلينجهام يتحدث عن فوزه بـ"جولدن بوي" ويكشف العائق الوحيد في ريال مدريد

تحدث الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن فوزه بجائزة "جولدن بوي" لأفضل لاعب شاب في العالم، مشيرًا إلى أنها كانت من طموحاته.

وحصد بيلينجهام جائزة "جولدن بوي" لأفضل لاعب شاب والمقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، وأعلنت الصحيفة فوزه في شهر نوفمبر الماضي، فيما سيتسلم الجائزة اليوم في حفل بمدينة تورينو الإيطالية.

وتحدث بيلينجهام في حوار لـ"توتو سبورت":"كنت أتطلع للفوز بجائزة الـ"جولدن بوي" إنها جائزة تحقق مرة واحدة في العمر، قائمة الفائزين السابقة تؤكد أهمية الجائزة، أنا ثالث لاعب انجليزي يحققها بعد واين روني واحد من أساطيري ورحيم ستيرلينج".

وبسؤاله عن اللاعبين الذين يرشحهم للفوز بالجائزة في الموسم المقبل، أجاب:"أردا جولر، إنه لاعب ظاهرة ونحن نراه في التدريبات وسعداء بمستواه، ثم جيمي بينو جيتنز، زميلي السابق في دورتموند وهناك شقيقي جوب إنه مهاجم سريع مثل والدنا".

واستطرد بيلينجهام:"أود أن أشكر زملائي في ريال مدريد وقائمة الفريق بأكملها والمدرب أنشيلوتي والرئيس وعائلتي ووالدتي دينيسي، ووالدي مارك وشقيقي جوب وأصدقائي الذين غمروني بالسرور برسائل التهنئة ويواصلون ذلك".



وأكمل:"لولا كل هؤلاء وبدون مساعدتهم في الملعب وخارجه وتشجيعهم المستمر وبدون نسيان الجماهير أيضًا التي دعمتني لم أكن قادرًا على الفوز بهذه الجائزة".



وأردف:"أود إرسال تحياتي إلى صديقي جمال موسيالا الذي أنهى سباق الجائزة في المركز الثاني والذي شاركت معه الدفاع عن قميص إنجلترا للشباب من حوالي 3 سنوات".



وأنهى:"أعرف أنني أحبطت أنشيلوتي في أمر واحد فقط وهو تعلم اللغة الإسبانية، أنا آسف ولكنني أواجه عوائق غير متوقعة في تعلم اللغة، أعترف أنها صعبة بالنسبة لي، على أي حال أعد بتقديم أقصى درجات الالتزام".