الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ريال مدريد يريد ضم كيبا نهائيًا من تشيلسي

كيبا
كيبا

أوضحت تقارير صحفية اليوم، أن ريال مدريد الإسباني يسعى للحفاظ على حارس مرماه الإسباني كيبا المعار من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وقال شبكة “ريليفو” الإسبانية، أن إدارة الريال تبحث ضم كيبا نهائيًا من صفوف تشيلسي لكنها لم تدخل في مفاوضات رسمية حتى الآن مع الجانب الإنجليزي.

كيبا صاحب الـ29 عامًا شارك هذا الموسم في 13 لقاء مع الريال ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 6 لقاءات.

أريزابالاجا يحرس مرمى ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، بعدما انضم لصفوف الفريق معارًا من نادي تشيلسي حتى نهاية الموسم بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا.

وبدأ كيبا أريزابالاجا مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بلباو وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يرحل لنادي باسكونيا في يناير 2012، وعاد في مطلع عام 2013 لصفوف فريق أتلتك بلباو وأعير منه لنادي بونفيرادينا في يناير 2015 ولمدة 6 أشهر ثم أعير لنادي بلد الوليد في صيف 2015 لمدة عام وعاد في صيف 2016، وقضى موسمين مع النادي ثم انتقل لتشيلسي في صيف 2018 ولعب مع الفريق 5 مواسم قبل الانتقال معارًا لريال مدريد.

ومثل كيبا المنتخب الإسباني في المراحل العمرية تحت 18، 19، 21 عامًا ثم انضم للمنتخب الأول وشارك في أولى مبارياته بقميص لا روخا في 11 نوفمبر 2017 وكانت ودية ضد كوستاريكا وانتهت بفوز إسبانيا بخمسة أهداف دون رد.

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