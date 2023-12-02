ريال مدريد يهزم غرناطة بثنائية ويقفز على صدارة الدوري الإسباني

انتصر ريال مدريد على ضيفه غرناطة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الإسباني، بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

وفرض فريق ريال مدريد استحواذه بشكل كامل على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا من ريال مدريد وانعدم من فريق غرناطة الذي لم يهدد المرمى في أي فرصة طوال الشوط.

وسجل براهيما دياز هدف ريال مدريد في الدقيقة 26 بصناعة من توني كروس.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق ريال مدريد لإضافة الهدف الثاني خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول وتأكيد انتصارهم.

وسدد لاعبو ريال مدريد كرة واحدة على المرمى من 3 محاولات، وخرجت كرة من الملعب وأخرى اعترضها الدفاع، فيما لم يخلق غرناطة أي محاولة هجومية خلال الشوط.



واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 74% مقابل 26% لصالح فريق غرناطة.

واستمر استحواذ فريق ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، واستمروا في الهجوم على دفاعات غرناطة لإضافة الهدف الثاني وتأكيد انتصارهم.

وسجل رودريجو جويس هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 57.

وحاول لاعبو ريال مدريد إضافة الهدف الثالث في الدقائق التالية من عمر المباراة ولكن محاولاتهم لم تنجح في هز الشباك.

وسدد لاعبو ريال مدريد 4 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، فيما لم يسدد فريق غرناطة أي كرة على المرمى طوال المباراة.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب خلال المباراة بنسبة 71% مقابل 29% لصالح فريق غرناطة.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ38 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد غرناطة عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.