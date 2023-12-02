السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يهزم غرناطة بثنائية ويقفز على صدارة الدوري الإسباني

رودريجو
رودريجو

انتصر ريال مدريد على ضيفه غرناطة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الإسباني، بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

وفرض فريق ريال مدريد استحواذه بشكل كامل على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا من ريال مدريد وانعدم من فريق غرناطة الذي لم يهدد المرمى في أي فرصة طوال الشوط.

وسجل براهيما دياز هدف ريال مدريد في الدقيقة 26 بصناعة من توني كروس.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق ريال مدريد لإضافة الهدف الثاني خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول وتأكيد انتصارهم.

وسدد لاعبو ريال مدريد كرة واحدة على المرمى من 3 محاولات، وخرجت كرة من الملعب وأخرى اعترضها الدفاع، فيما لم يخلق غرناطة أي محاولة هجومية خلال الشوط.


واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 74% مقابل 26% لصالح فريق غرناطة.

واستمر استحواذ فريق ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، واستمروا في الهجوم على دفاعات غرناطة لإضافة الهدف الثاني وتأكيد انتصارهم.

وسجل رودريجو جويس هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 57.

وحاول لاعبو ريال مدريد إضافة الهدف الثالث في الدقائق التالية من عمر المباراة ولكن محاولاتهم لم تنجح في هز الشباك.

وسدد لاعبو ريال مدريد 4 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، فيما لم يسدد فريق غرناطة أي كرة على المرمى طوال المباراة.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب خلال المباراة بنسبة 71% مقابل 29% لصالح فريق غرناطة.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ38 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد غرناطة عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.

ريال مدريد غرناطة الدوري الاسباني الليجا مباراة ريال مدريد وغرناطة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

عاجل| ياسر إبراهيم ينضم إلى القائمة.. الإصابات تضرب صفوف الأهلي قبل مونديال الأندية

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عمال "الحديثة للحفر" يلبون نداء الوطن للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالكويت (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس