السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيلينجهام وخوسيلو يقودان هجوم ريال مدريد ضد غرناطة بالدوري الإسباني

خوسيلو وبيلينجهام
خوسيلو وبيلينجهام

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمباراة غرناطة ضمن لقاءات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الإسباني.

ويقود الإسباني خوسيلو هجوم ريال مدريد في مباراة اليوم، فيما يعود كيبا أريزابالاجا لتشكيل الفريق بعد شفائه من الإصابة ويجلس على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال، أنطونيو روديجير، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: توني كروس، فريدريكو فالفيردي، براهيم دياز.

الهجوم: رودريجو جويس، خوسيلو، جود بيلينجهام.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "كيبا أريزابالاجا، لوكاس كانزيريس، ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، فران جارسيا، ماريو مارتين، نيكو باز، جونزالو، ثيو زيدان".

ويسعى ريال مدريد لمواصلة انتصاراته من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة الليجا، خاصة بعد الانتصار الذي حققه فريق جيرونا، متصدر الجدول، على ضيفه فالنسيا في مباراة ذات الجولة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما يتطلع فريق غرناطة لتحقيق المفاجأة والخروج من دوامة الهزائم والتعادلات التي يعيشها الفريق خلال الجولات الماضية، إذ أنه لم يحقق الفوز منذ 23 أغسطس الماضي، وكان آخر فوز له على فريق  ريال مايوركا بثلاثة أهداف لهدفين، وهو انتصاره الوحيد في الموسم الجاري من البطولة إذ تعادل في 4 مباريات وخسر 9 مباريات.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة فيما يأتي فريق غرناطة بالمركز قبل الأخير في ترتيب البطولة بـ7 نقاط.

أنشيلوتي ريال مدريد غرناطة تشكيل ريال مدريد الدوري الاسباني

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