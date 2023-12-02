ردًا على نابولي.. بيريز يحسم مصير براهيم دياز مع ريال مدريد

حسم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مصير براهيم دياز، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، في التعاقد مع براهيم دياز، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الآخرين الذين تألقوا في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وتألق براهيم دياز أمام نابولي، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وقد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-2.

بيريز يحسم مصير براهيم دياز مع ريال مدريد بعد اهتمام نابولي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز قد حسم موقفه تجاه مستقبل براهيم دياز، مؤكدًا استمراره مع فريق ريال مدريد.

ونشرت الصحيفة الإسبانية، تصريحات بيريز بشأن اهتمام نابولي، قائلًا: "الآن المدرب يمنحه المزيد من الدقائق، ونريد أن يستمر براهيم دياز معنا".

من جانبها، أكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن براهيم دياز، صاحب الـ24 عامًا، يتمتع بشعبية كبيرة في إدارة ريال مدريد.

وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن مديري ريال مدريد كانوا وراء قرار عودة براهيم دياز إلى النادي الملكي مجددًا، عقب انتهاء فترة إعارته في ميلان.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره غرناطة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة.