علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان إلى نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

نجح النجم المصري "علي فرج"، المصنف الأول عالميًا وبطل وادي دجلة، في التأهل إلى نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش.

وتُقام بطولة Hong Kong Open 2023 خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

علي فرج يفوز على مصطفى عسل ويتأهل إلى نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

وتغلّب علي فرج على مواطنه "مصطفى عسل"، المصنف الثالث عالميًا وبطل النادي الأهلي، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة هونج كونج للاسكواش بنتيجة 3-0، في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 44 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 11-9، 11-8.

وبذلك يتأهل "علي فرج" إلى المباراة النهائية لبطولة هونج كونج للاسكواش، على حساب "مصطفى عسل" حامل اللقب.

وينتظر "علي فرج" الفائز من مواجهة الإنجليزي محمد الشوربجي والنيوزلندي بول كول لمواجهته في النهائي.

هانيا الحمامي تتاهل إلى نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

وفي منافسات السيدات، نجحت البطلة "هانيا الحمامي"، المصنفة الثالثة عالميًا، ولاعبة وادي دجلة، في التأهل إلى نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش.

وتغلّبت هانيا الحمامي على نظيرتها البلجيكية نيلي جيلس، في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة بنتيجة 3-0، في مباراة قوية استغرقت 32 دقيقة.

وجاءت تيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 11-5، 11-1.

وتستعد "هانيا الحمامي" لمواجهة منافستها الأمريكية أماندا صبحي في المباراة النهائية للبطولة، والتي تغلّبت على النجمة المصرية "نور الشربيني"، المصنفة الأولى عالميًا، بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11، 4-11، 3-11.

يذكر أن الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي كانا قد توّجا بلقب بطولة هونج كونج للاسكواش في النسخة الماضية.

وكان "علي فرج" قد توّج بلقب بطولة سنغافورة للاسكواش، خلال الأيام الماضية، بعدما تغلّب على البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثاني عالميًا، بنتيجة (3-1)، ليحقق "فرج" ثالث ألقابه في الموسم الحالي 2023/2024، ويواصل التربع على عرش صدارة التصنيف العالمي.

وبلغت قيمة الجوائز المالية لبطولة سنغافورة للاسكواش 110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وشارك بها 48 لاعبًا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.