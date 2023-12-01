كارلو أنشيلوتي: بيلينجهام يشبه كاكا.. ولونين يحرس المرمى أمام غرناطة

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ غرناطة، في بطولة الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد ضد غرناطة، غدًا السبت، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"نخطط لمباراة الغد بهدف الاستمرار في الديناميكية الجيدة، إظهار الالتزام، لأن هذا كان مفتاح هذه الأسابيع الأخيرة، الالتزام الجماعي. للحفاظ على هذا الخط والانتصارات".

وعن حالة جود بيلينجهام بعد عدم إكماله تدريبات الفريق اليوم، قال:"غدًا سيكون جاهزًا للعب دون مشاكل. لقد عانى من ألم طفيف في كاحله وفضلنا تجنب الاحتكاك (الضربات في التدريبات)، لكن غدًا سيكون على ما يرام".

وعن اللاعب، قال:" إنه فتى رائع، ونحن سعداء به. ما يجلبه... أمر لا يصدق.. لم أطلب منه أبدًا تسجيل الأهداف، لكنه يتمتع بهذه السهولة. يجب أن يستمر على هذا النحو وسيأتي الوقت الذي سيسجل خلاله أهداف أقل، طبيعي. لكنه سيواصل القيام بعمله".

واستطرد:"كما قلت، فهو يحظى باحترام كبير لما يفعله على أرض الملعب، والذي يتجاوز الأهداف بكثير. إنه فتى متواضع ومجتهد. دخول غرفة تبديل الملابس في مدريد، بالنسبة للشباب، أمر سهل. مستوى الأنا منخفضة للغاية."

وعما إذا كان بيلينجهام يشبه في طريقة اللعب كرويف أو زيدان أو دي ستيفانو، قال"لم يسبق لي أن رأيت دي ستيفانو يلعب. في المؤتمر الصحفي السابق أجريت مقارنة مع زيدان و... حسنًا، أود أن أقول إنني مندهش منه، مثل المرة الأولى التي رأيت فيها كاكا.. أنا لا أقول ذلك، لكنه يبدو مشابهًا، لكن به أشياء من كاكا."

وعما إذا سيشارك بـ كيبا في حراسة المرمى بعد تعافيه من الإصابة، قال:"إنه متاح، لقد خرج من المستشفى طبيًا. لكن غدًا سنواصل مع لونين وسيكون أمامه (كيبا) أسبوع للتفكير في مباراة بيتيس".

وعن إصابة 8 لاعبين في الفريق، قال:"في النهاية، إنها مشكلة عامة، وليست مشكلتنا فقط. في كل مباراة، يتراجع اللاعبون والجدول الزمني، علاوة على ذلك، الجدول الزمني للمباريات ضيق.. الآن ندخل مرحلة خروج المغلوب في كل البطولات، لدينا الكثير لنلعب من أجله... علينا أن ننتظر، لكن كما قلت، الإصابات هي أيضًا فرص للاعبين الآخرين، أولئك الذين لعبوا دقائق أقل يجب أن يظهروا".