الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

كيبا
كيبا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه، لمواجهة ضيفه غرناطة، ضمن المنافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة فى الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة الدوري الإسباني، فتُقام غدًا السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق المدريدي  في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 3 HD.

قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

أما عن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني، فشهدت عودة الحارس كيبا أريزابالاجا بعد تعافيه من الإصابة، فيما استمر غياب أردا جولر، تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو، فينيسيوس جونيور، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - لوكاس كانيزاريس

خط الدفاع: داني كارفاخال -  ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا- فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا.

خط الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي - ماريو مارتين - نيكو باز - ثيو زيدان

خط الهجوم: رودريجو جوس - خوسيلو ماتو - براهيم دياز - جونزالو جارسيا

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

أما فريق غرناطة، فيتواجد في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقطة من أصل 14 مباراة لعبها.

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