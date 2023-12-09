لأول مرة منذ حادث سير.. النبراوي يترأس اجتماع "الأعلى للمهندسين"

حضر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اليوم السبت، إلى مقر نقابة المهندسين لأول مرة منذ تعرضه لحادث سير منذ ما يزيد عن الشهرين.

ومن المقرر أن يترأس النقيب اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الذي سوف ينعقد بعد قليل.

حادث سير منذ ٣ أكتوبر



وأصيب المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، في حادث سير مروع أثناء عودته من أسيوط، وذلك على طريق بنى سويف القاهرة الصحراوى، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

نقيب المهندسين، كان يقدم واجب العزاء في المهندس أسامة محمد أنور، نقيب المهندسين في أسيوط، ورئيس قطاع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، الذي توفى إثر حادث أليم أثناء عودته من عمله إلى محافظة أسيوط.

أصيب النبراوي، خلال الحادث بكسر في الفخذ، وكسر في عظام الوجه وجرح قطعى بالوجه، وتم عمل أشعة بمستشفى بني سويف تبين عدم وجود أي نزيف داخلي وتم نقله إلى مستشفى المقاولون العرب بالقاهرة لاستكمال علاجه، وأعيدت جميع الفحوصات.

٣ عمليات جراحية

النقيب منذ الحادث قد خضع إلى ٣ عمليات جراحية، واحدة في الرجل وأخرى في اليد وثالثة في الوجه، بسبب الآثار التي سببها الحادث، وهي كسر في الفخذ، وكسر في عظام الوجه وجرح قطعى بالوجه.

وحرص النقيب على المشاركة في فعاليات النقابة واجتماعات المجلس الأعلى عبر تقنية زوم، حيث كان يلقي كلمته ويفوض وكيل أول النقابة في إدارة الجلسات.

قرعة علنية لتخصيص 36 تأشيرة حج هيئات للمهندسين

فيما نظمت لجنة الحج بالنقابة العامة للمهندسين قرعة علنية لتخصيص 36 تأشيرة حج هيئات مخصصة للنقابة، تقدم لها 79 مهندسًا.

تمت القرعة بحضور المهندس محمود عرفات – أمين عام نقابة المهندسين ورئيس لجنة الحج، والأستاذ الدكتور مهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد حمودة – الأمين العام المساعد للنقابة ومقرر لجنة الحج، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي– أمين الصندوق المساعد، والمهندس جمال عبدالواحد- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم وعضو لجنة حج الهيئات، والمهندس الاستشاري محمود السيد العربي– عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو اللجنة، كما حضر القرعة أغلب من تقدموا للحصول على تأشيرة حج الهيئات من النقابة.