الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين نقابة المهندسين: أُطمئن الجميع على صحة "النبراوى".. وحالته المعنوية مرتفعة

النبراوي
النبراوي

قام المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة العامة للمهندسين، صباح اليوم، بزيارة للمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في المركز الطبي الذي يتلقى العلاج به، وذلك للاطمئنان على صحته، عقب إصابته جراء حادث تصادم سيارته على طريق الصعيد الشرقي.

وقال المهندس محمود عرفات: "أود طمأنة جموع مهندسي مصر ومحبي المهندس طارق النبراوي على حالته الصحية، حيث إنه يخضع للعلاج اللازم، وقد أجرى عملية جراحية أمس، وهو مستمر في تلقِّي كل أوجه الرعاية الطبية حتى عودته سليمًا مُعافًى، كما أنه كما عرفته صلبًا، وحالته المعنوية مرتفعة للغاية".

وأضاف الأمين العام: "أنقل شكر وتحيات نقيب المهندسين لكل مهندسي مصر، وجميع مَن بادروا بالسؤال والاطمئنان على صحته"، إذ عبَّر "النبراوي" عن امتنانه لمشاعرهم الطيبة ودعواتهم الصادقة.

وأعرب "عرفات" عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لنقيب المهندسين، والعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود النقابة لخدمة الوطن والمهندسين.

مدير أمن بنى سويف يتلقى إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقيب مهندسى مصر

وأصيب المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، صباح الثلاثاء، في حادث سير مروع أثناء عودته من أسيوط، وذلك على طريق بنى سويف القاهرة الصحراوى، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وأصيب النبراوي خلال الحادث بكسر في الفخذ، وكسر في عظام الوجه وجرح قطعى بالوجه، وتم عمل أشعة بمستشفى بني سويف، وتبين عدم وجود أي نزيف داخلي، وتم نقله إلى مستشفى المقاولون العرب بالقاهرة لاستكمال علاجه، وأعيدت جميع الفحوصات.

كان نقيب المهندسين يقدم واجب العزاء في المهندس أسامة محمد أنور، نقيب المهندسين في أسيوط، ورئيس قطاع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، الذي توفى أمس الأول إثر حادث أليم أثناء عودته من عمله إلى محافظة أسيوط.

وتلقى مدير أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقيب مهندسي مصر، بعد نفق سنور على طريق بنى سويف الصحراوى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التي قامت بنقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، ووضعه تحت الرعاية.

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نقل نقيب المهندسين إلى المركز الطبي بعد إصابته في بني سويف

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