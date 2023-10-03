الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقل نقيب المهندسين إلى المركز الطبي بعد إصابته في بني سويف

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

نقلت مستشفى بني سويف التخصصي، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين، إلى المركز الطبي بالمقاولون العرب بالجبل الأخضر، بناءًا علي طلب نجله، عقب إصابته بكسر في عظام الوجه، وجرح قطعي بالرأس، واشتباه كسر بالساق، في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث تصادم عدد من السيارات شمال نفق سنور اتجاه القاهرة نطاق محافظة بني سويف، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بينهم نقيب مهندسي مصر، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

بني سويف حادث تصادم نقيب مهندسين الصحراوي الشرقي

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