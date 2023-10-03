الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل.. إصابة نقيب المهندسين فى حادث سير مروع على طريق "بنى سويف- القاهرة"

المهندس طارق النبراوى
المهندس طارق النبراوى

أصيب المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين في حادث سير مروع  أثناء عودته من أسيوط، وذلك على طريق بنى سويف القاهرة الصحراوى، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

كان نقيب المهندسين يقدم واجب العزاء في المهندس أسامة محمد أنور، نقيب المهندسين في أسيوط، ورئيس قطاع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، الذي توفى أمس إثر حادث أليم أثناء عودته من عمله إلى محافظة أسيوط.

وتلقى مدير أمن بنى سويف اخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقيب مهندسين مصر، بعد نفق سنور على طريق بنى سويف الصحراوى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعافن التي قامت بنقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، ووضعه تحت الرعاية.

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