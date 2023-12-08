هبة عبد العليم عن روايتها "الحياة السرية لمها توفيق": تروي تفاعل الوحيدين مع علاقات الإنترنت

صدر حديثًا للكاتبة الروائية هبة عبد العليم، رواية "الحياة السرية لمها توفيق" عن منشورات المتوسط، والتي من المقرر أن تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير 2024.

رواية "الحياة السرية لمها توفيق"

وتحدثت "الدستور" مع الكاتبة هبة عبد العليم، التي قالت إن فكرة الرواية جاءت من رسالة ذات محتوى جنسي، أرسلها مجهول لها عبر الماسنجر منذ 4 سنين من شخص مجهول.

وأضافت: “ومن هنا بدأت التفكير في مثل هذه العلاقات ذات المحتوى الجنسي التي تبدأ على الإنترنت”.

وعن بطلة روايتها مها توفيق، تكشف هبة عبد العليم، إنها رواية ذات أحداث تخيلية، وبطلتها سيدة مصرية تعمل كمترجمة ومصورة.

واختتمت هبة حديثها لـ"الدستور": "القصة عن تفاعل الوحيدين مع العلاقات عبر الانترنت".

ومن أجواء الرواية:

يخايلنا الموت في كل لحظة. يختفي تحت مقاعد السينما. يراوغنا في انحناءات الطرق المألوفة. يختبئ بين أرفف محلات البقالة الكبرى. يجلس على المقعد المجاور في الحافلات المزدحمة، وفي عيادات الأطباء النفسيين الذين يملؤون ساعات الزيارة بحديث عن ضرورة المواجهة والشجاعة التي يجب أن يكون عليها القلب المفطور.

عن الكاتبة هبة عبد العليم

هي كاتبة لها العديد من المقالات عبر عدة مواقع إلكترونية، كما أنها مقدمة برامج طهي، ومدونة ومطورة وصفات طعام، وتعمل كـ "food stylist".