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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رواية "مقام الكرد" للكاتبة مها حسن.. أحدث منشورات المتوسط

مقام الكرد للكاتبة
مقام الكرد للكاتبة مها حسن

صدر حديثًا عن دار منشورات المتوسط، رواية "مقام الكرد" للروائية السورية مها حسن، حول كيف يعيش الكُرْد، بالموسيقى والحُبِّ؟ هكذا تقول هذه الرواية. 

ومن قصة الكتاب

بعد أن غادرت قريتها إلى حلب وهي طفلة صغيرة، لتدرس في مدارس العاصمة دمشق، ثم في جامعتها، ثم تنسلخ تمامًا عن جلدتها الأولى بعد أن تغادر إلى فرنسا لتتابع دراستها. وهناك كانت تعيش في مكان واحد هي والذعر من محاكمة مكاتب الهجرة.

عن مها حسن

هي روائية سورية مقيمة في فرنسا، صدر لها أعمال بعنوان (اللامتناهي - سيرة الآخر) سنة 1995/ سوريا، (لوحة الغلاف) سنة 2000 / سوريا، وطبعة ثانية في القاهرة سنة 2016 بعنوان (ذيول الخيبة).

 ثم الأعمال "تراتيل العدم، حبل سري، نفق الوجود، بنات البراري، عن دار الريس للنشر/ بيروت، وصلت روايتاها "حبل سري" و "الروايات"، إلى اللائحة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية بوكر، كما صدر لها عن منشورات المتوسط (عمت صباحاً أيتها الحرب) 2017، و (في بيت آن فرانك) 2020.

ومن أجواء الرواية

باريس، الأحد 17 آذار 2019

 (هذا كابوس .. هذا كابوس)!

وكأن لسانها شُلَّ تماماً، لم تتمكَّن ڤالنتينا من نُطْق هذه العبارة.

مُدرِكَة أنها ما إن تسمع صوتها مُتحدِّثاً بهذه الكلمات، حتَّى تستيقظ وتخرج من بين هؤلاء الأشخاص المجهولين الذين تلتقي بهم منذ قُرَابَةَ أُسبُوعَيْن. تعرف أنها تحلم، لكن المشكلة أن الآخرين، هؤلاء الذين ينهرونها ويدفعونها ويزجرونها، لا يُصدِّقون بأن ما يَحدُث هو حُلْم، سرعان ما يستيقظ منه جميعهم، ويعود كلٌّ إلى حياته الحقيقية، حيث لا يعرف أحدهم الآخر.

تشعر بالبرد والتعرُّق معاً .. تُجبِر نفسها لنُطْق الجملة السِّحْرِيَّة: هذا كابوس! لكنها تفشل. 

دفعتْها السيِّدة الواقفة خلفها في الطابور الطويل، وقالت لها بالفرنسية:

Avancez-vous madame

حلب الك ر د فرنسا منشورات المتوسط رواية

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