الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب مصر: عدد الضحايا من النساء والأطفال يكذب بشكل فاضح المزاعم الإسرائيلية

السفير أسامة عبدالخالق
السفير أسامة عبدالخالق

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن اليوم يحل مطلع الشهر الثالث للحرب على غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 17 ألف فلسطيني، 70% من الضحايا نساء وأطفال.

وأكد خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد الضحايا من النساء والأطفال يكذب بشكل فاضح أن هذه حرب على جماعة مسلحة، بل هي حرب عقاب جماعي وإبادة جماعية، أدت لتدمير 60% من المباني السكانية لقطاع غزة، وتدمير 26 مستشفى، و20 مرفقًا خاصًا بالمياه والصرف الصحي، 56 سيارة إسعاف، و100 مسجد، وهدم مؤسسات الأمم المتحدة وقتل من موظفيها ما يزيد عن 130 موظفًا.

غزة القاهرة الإخبارية من النساء والأطفال جماعة مسلحة حرب عقاب جماعي

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