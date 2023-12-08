الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على اللجان الانتخابية وأماكن تصويت المغتربين بمحافظة المنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

تستقبل المقار الانتخابية والبالغ عددها 508 مراكز انتخابية بمحافظة المنيا بإجمالي 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024. 

وأعلنت محافظة المنيا عن تخصيص لجان للمغتربين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية التي تقام أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، حيث تم تخصيص مركز انتخابي بنادي المنيا الرياضي بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا بقسم أول المنيا، كما تم تخصيص مركز انتخابي بمجمع مراكز تدريب مهني المنيا بالمنطقة الصناعية بمركز المنيا وتخصيص مركز انتخابي بمدرسة كير الابتدائية بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد قرر إلغاء كافة الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط يُسهم في اتمام العملية الانتخابية وإخراجها بشكل متحضر.

المنيا اللجان الانتخابية الانتخابات الرئاسية أماكن تصويت المغتربين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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