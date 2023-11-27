الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجهيز 508 مراكز انتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024 بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلنت محافظة المنيا، عن الانتهاء من تجهيز المقرات واللجان الانتخابية بجميع مراكز المحافظة التسعة استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024 والتي تقام أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تجهيز ٥٠٨ مراكز انتخابية بإجمالى ٥٨٥ لجنة فرعية انتخابية على مستوى مراكز المحافظة التسعة، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية. 

وكان المحافظ، قد أصدر القرار رقم 479 لسنة 2023 بتشكيل لجنة للمرور على جميع المراكز الانتخابية بالمحافظة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية، موجهًا الجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من جميع التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ووجه المحافظ شركتى الكهرباء والمياه بالمرور على المراكز الانتخابية لتلافى أي ملاحظات من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائى، مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأكد المحافظ، تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بإزالة ورفع التشوينات والمخلفات حول أسوار المراكز الانتخابية حتى لا تمثل عائقًا أمام المواطنين وبما يتفق مع الصحة العامة، والتأكد من توفير عدد كاف من المقاعد وإقامة سرادقات ومظلات بجميع المراكز الانتخابية تيسيرًا على المواطنين مع تواجد عدد من موظفي الوحدات المحلية لمعاونة ذوى الهمم وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مراجعة الطرق المؤدية إلى المراكز الانتخابية وتمهيدها بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمنيا.

المنيا تجهيز 508 مركز أنتخابي الانتخابات الرئاسية 2024 أجمالي 585 لجنة فرعية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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