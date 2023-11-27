الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ المنيا يترأس اجتماع اللجنة العليا لزراعة القمح

أجتماع اللجنة العليا
أجتماع اللجنة العليا لزراعة القمح بالمنيا

ترأس اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماع اللجنة العليا لزراعة محصول القمح؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح، ضمن خطة المحافظة لبحث إمكانية زيادة المساحات المنزرعة من الأقماح، وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة والعمل على تذليل كافة العقبات وتحسين الطاقة الإنتاجية، تزامنا مع بدء موسم زراعة القمح.

جاء ذلك بحضور د.عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، د.محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، حاتم إبراهيم مدير عام البنك الزراعي المصري، مسئولي الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي وأعضاء اللجنة.

وقال المحافظ إن هناك تكليفات من القيادة السياسية، للعمل على تنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بنظم الميكنة الزراعية والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، خاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

وناقش المحافظ عددًا من المهام لتحقيق المستهدف من محصول القمح، منها (موقف خدمة وزراعة القمح– موقف توزيع التقاوي– موقف الخدمة المقدمة للمزارعين والحقول الإرشادية– موقف توزيع الأسمدة– حالات زراعة القمح القائمة– الانتهاء من مشكلة توفير التقاوي).
 

أشار المحافظ إلى أن المحافظة حققت المركز الثانى على مستوى الجمهورية في توريد محصول القمح خلال الموسم الماضى حيث تم توريد 494 ألف طن من المحصول بنسبة تخطت 135% عن المستهدف، مشيدًا بالتنسيق بين جميع الجهات القائمة على الأعمال.

من جانبه، أكد د.عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح تبلغ 243 ألف فدان، والمستهدف هذا العام زيادة المساحة المنزرعة إلى 276 ألف فدان.

محافظ المنيا اجتماع اللجنة العليا زراعة القمح الأستعداد للموسم الجديد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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