اليوم.. بدء موسم توريد القمح لـ42 موقع تخزينى بالمنيا

تبدأ اليوم السبت محافظة المنيا موسم توريد محصول القمح للموسم الحالي 2023 للصوامع والشون، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، حيث تبلغ مساحة الأرض المنزرعة بالقمح علي مستوي مراكز المحافظة حوالي 243 ألف فدان.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن المحافظة لديها 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز المحافظة جاهزة لاستقبال الأقماح، مشيرا إلى جاهزية الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة لاستقبال موسم توريد الأقماح، لافتًا إلى أن محافظة المنيا قد حققت المستهدف من الكميات المطلوبة في الموسم السابق، حيث تم توريد 500 ألف طن من الاقماح، في حين كان المستهدف المطلوب 450 ألف طن، وذلك بنسبة 112%.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن أسعار التوريد للمزارعين تحددت عقب قرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط.

وأوضح الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح تبلغ حوالى 243.875 ألف فدان.

وكان الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ قد عقد اجتماعًا أستعرض خلاله الترتيبات النهائية والمستجدات والتجهيزات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة العليا المشرفة على منظومة استلام وتوريد الأقماح المحلية؛ استعداداً للموسم الجديد، بجانب مناقشة كافة الحلول والمقترحات لتذليل أية عقبات قد تواجه المزارعين في عملية التوريد، مشددا على ضرورة التيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد.

كما راجع نائب المحافظ تفاصيل الخطة التي أعدتها المحافظة لتوريد محصول القمح، فيما يتعلق بحصر المساحات المنزرعة بالقمح بجميع المراكز والكميات المتوقع إنتاجها لتحديد المستهدف توريده، بجانب التركيز على تنفيذ حملات توعية للمزارعين لحثهم علي توريد محصول القمح إلي الدولة، لزيادة الكميات الموردة من المحصول، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع معاينة أماكن التخزين المحددة من جهات التسويق، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين مع مراعاة البعدين المكاني والأمني.