الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يزور مستشفى «شن جن» بالصين للاطلاع على تجربة «المستشفيات الذكية»

آلية الحجز الإلكتروني
آلية الحجز الإلكتروني

قام وزيرالصحة والسكان، بزيارة مستشفى «شن جن» الصينية، وهي  واحدة من  9 مستشفيات تعمل بنظام «المستشفيات  الذكية»، وذلك للاطلاع على أحدث أساليب استخدام التكنولوجيا في تجهيز وتشغيل المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير قام بجولة في المستشفى تفقد خلالها أقسام العيادات الخارجية، والطوارئ، والمعامل، والأطفال، والرعايات المركزة.   

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من أحد مسئولي المستشفى عن البرنامج الوظيفي للمستشفى، وكيفية العمل بنظام الميكنة والتخلص تمامًا من المستندات الورقية، كما اطلع الوزير على آلية الحجز الالكتروني في العيادات الخارجية، والتي نجحت في القضاء على ظاهرة الزحام في المستشفى، وهي الآلية المتبعة في بعض مستشفيات الوزارة.

 صرف الدواء من خلال منظومة الصيدلية الذكية

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على منظومة صرف الدواء من خلال منظومة الصيدلية الذكية، حيث يقوم الطبيب بكتابة التذكرة العلاجية إلكترونيًا ويتم إرسالها إلكترونيًا للصيدلية وصرفها للمريض بعد مراجعة دقتها من خلال أحد الصيادلة، وكذلك المنظومة الإلكترونية لصرف الدواء في أقسام الإقامة الداخلية، بنظام «الجرعة الواحدة».

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على شاشة مركزية تظهر جميع بيانات المرضى المقيمين في المستشفى، وحالتهم الصحية، وفحوصاتها التشخيصية، إلى جانب شاشات أخرى لمتابعة المرضى من مستخدمي أجهزة تنظيم ضربات القلب، خارج المستشفى، حيث يتم عرض رسم قلب المريض كل ساعة على أحد الاستشاريين، دون الحاجة لحجز المريض في المستشفى.

txt

محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة والسكان لتفقد عدد من المستشفيات (صور)

txt

النائب محمود القط: تقرير الأمم المتحدة أكد نجاح مصر فى ملف الصحة والسكان بشكل كبير

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير عقد اجتماعًا مع مسئولي شركة «هواوي» وفريق عمل المستشفى، والوفد المرافق للوزير، حيث اطلع خلال الاجتماع على التخصصات الموجودة في المستشفى، وأساليب العلاج المتبعة، وكيفية متابعة المرضى بعد رحلة العلاج ومغادرتهم للمستشفى

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه الوفد المرافق له بسرعة استكمال تطبيق منظومة الحجز المسبق في العيادات الخارجية، وإعداد دراسة عاجلة لإمكانية تطبيق آلية صرف الدواء إلكترونيًا في كل مستشفيات الوزارة بدءًا من مستشفى العاصمة، ومستشفى العلمين، مع التوجيه بالبدء في تعميم الميكنة بجميع المستشفيات القائمة، والمباني والمستشفيات المستحدثة.

منظومة الصيدلية الذكية صرف الدواء الحجز الإلكتروني في العيادات الخارجية المستشفيات الذكية وزير الصحة

مواد متعلقة

جلسة بمؤتمر الصحة والسكان تناقش وضع آليات عمل برامج التنمية الصحية

على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023.. "سانوفي" توقع برتوكولا للتعاون مع "الصحة"

الأكثر قراءة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يغرم المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

بيراميدز يعلن مغادرة شريف إكرامى بعثة الفريق قبل مواجهة صن داونز

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

بعد تفعيلها لأول مرة.. ماذا تعرف عن المادة 99 فى ميثاق الأمم المتحدة؟

على 3 أيام متتالية.. مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت