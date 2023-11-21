الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب محمود القط: تقرير الأمم المتحدة أكد نجاح مصر فى ملف الصحة والسكان بشكل كبير

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تقرير الأمم المتحدة أكد أن مصر نجحت بشكل كبير في ملف الصحة والسكان خلال الـ١٠ سنوات الماضية، مضيفًا أن هناك مبادرات صحية مهمة منها القضاء على فيروس "سي" ومعالجة مياه الري التي كانت غير صالحة وكذلك مبادرة سرطان الثدي وغيرها الكثير من المبادرات المهمة.

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جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».

وأكد القط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن تكون مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة داخل منظومة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن كثافة الفصول في المدارس المختلفة انخفضت في السنوات الأخيرة نتيجة أن مصر تتحول من نظام التعليم النمطي إلى غير النمطي.

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وأضاف النائب محمود القط أن تقرير التنمية البشرية الإنمائي أكد أن مصر نجحت أيضًا في مجال السكان، مضيفًا أن كل تلك الإنجازات حدثت في ظل اهتمام كبير بملف الصحة.

وأشار النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أنه في ظل جائحة كورونا، انهارت المنظومة الصحية بالكامل في بعض الدولة المتقدمة، لكن الدولة المصرية نالت إشادات بسبب تعاملها الصحيح مع الجائحة.

أدار الحوار خلال الصالون، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة.

الصحة والسكان الامم المتحدة المبادرات النائب محمود القط مجلس الشيوخ

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