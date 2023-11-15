الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صالون التنسيقية يناقش "مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية فى الانتخابات الرئاسية" (فيديو)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، صالونا نقاشيا تحت عنوان «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية».

ويناقش الصالون عددا من المحاور، منها؛ أولى خطوات الحملات مع بدء العملية الانتخابية، والمؤتمرات الانتخابية الخاصة بكل مرشح وخطة التحرك خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وسائل الترويج التي تعتمد عليها حملات المرشحين للرئاسة في الدعاية الانتخابية، والرسائل الأساسية التي تركز عليها الحملات، والبرامج والرؤى الانتخابية.


يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

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