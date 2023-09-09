السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جلسة بمؤتمر الصحة والسكان تناقش وضع آليات عمل برامج التنمية الصحية

جلسة حوارية بالمؤتمر
جلسة حوارية بالمؤتمر الدولى للصحة والسكان

شاركت جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان بجلسة حوارية بالمؤتمر الدولي للصحة والسكان ٢٠٢٣.
وناقشت الجلسة عدد من المحاور منها وجود النظرة التكاملية في التخطيط ووضع آليات العمل لبرامج التنمية الصحية من منظور "الصحة الواحدة"، وذلك على المستوى التشريعي والتنفيذي والإشرافي أو الرقابي بحضور ممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني، وأدار الجلسة الدكتور هشام عيسى، مدير البرامج بمركز خدمات التنمية حيث ناقش المتحدثين 
إلى أي مدى يتم تحليل المحددات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للصحة من منظور "علم المواطن" citizen science”.

حقوق الإنسان


كما ناقشت الدكتورة شيماء القصاص، أمين عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحليه وحقوق الإنسان، نهج الصحة الواحدة الذي يعتمد على فهم أن هناك ترابطاً لا ينفصم بين البشر والحيوانات والبيئة، حيث يقدر أن 60% من الأمراض المعدية البشرية الموجودة هي أمراض حيوانية المصدر. 

وأشارت إلى أن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على نقاط الضعف في قدرة البلدان على اكتشاف الأوبئة الحيوانية المصدر والسيطرة عليها. 

ونوهت عن دور الجمعية في المشاركه في تعزيز مفهوم الصحة الواحدة من خلال حملات توعية للمواطنين بتغيير السلوكيات  وذلك لبناء الثقة مع المجتمع لخلق أرضية مشتركة يمكن أن تؤسس عليها الحلول .

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من اللقاءات والموائد المستديرة مع صناع القرار والجهات المعنية للخروج بورقة عمل يمكن تبنيها وتنفيذها مع الإعلان عن عدد من المبادرات منها العاب من أجل صحة جيدة للأطفال.

المجتمع المدني

كما أثنت على دعم القيادة السياسية لمؤسسات المجتمع المدني فهناك مسار تنموي  جديد يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، حيث إعلان الرئيس السيسي لعام ٢٠٢٢ أنه عام المجتمع المدني يؤكد عزم الدولة على استدامة حالة التشاور والحوار.

​حقوق الإنسان​ المؤتمر الدولي مؤتمر الصحة والسكان المجتمع المدنى خدمات التنمية

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