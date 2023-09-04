حماة الوطن: تقرير حقوق الإنسان يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح

قال المهندس أحمد تيسير، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماه الوطن، أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي صدر أمس، قام برصد حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل واضح ومنطقي مبني على قواعد وأسس دقيقة لا تقبل مجالاً للشك أو التزييف من قبل الجماعات المغرضة والهدامة التي تتخذ ملف حقوق الانسان ذريعة للجور على مكتسبات وحقوق الدول وحرية قراراتها.

وأضاف تيسير أن تقرير حقوق الإنسان عبّر بصدق عن الخطوات الجادة والحقيقية التي قادها الرئيس السيسي لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.

وتابع أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان والحريات في مصر وتم تخصيص جلسات بالحوار الوطني لمناقشة قضايا حقوق الانسان والحريات العامة ودعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

الحوار الوطني

وأشار إلى أن جلسات حقوق الانسان داخل الحوار الوطني ستناقش وتدرس أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية والإبداع وحرية الرأي وكل هذا وأكثر وسيتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنه ورفعها للجهات المختصة للتنفيذ.

الجمهورية الجديدة

وأثنى تيسير على ما رصده تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان من تقدم على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية.

وأكد أن الجمهورية الجديدة تسعى إلى تدعيم ركائز دولة متقدمة بها كل عناصر النجاح وهذا لن يتأتي دون وجود حريات في التعبير وصون لكرامة الانسان، مضيفًا: “لن تتأخر في هذا الشأن أبدا بفضل توجيهات الرئيس السيسي مؤسس نهضة مصر الحديثه في الجمهورية الجديدة”.