عصام شيحة يشيد بتقرير حول حقوق الإنسان في مصر

علق الحقوقي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على إشادة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسياسات الجديدة للداخلية في بناء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم إن هناك أهمية للتقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن تقرير حقوق الإنسان لم يترك أى شيء وأقرّ بالتحسينات فى الملف.

وأضاف أن التقرير في غاية الأهمية لأنه يرصد حالة جهود حقوق الإنسان في مصر ما لها وما عليها، مشيرًا إلى أن التقرير يتضمن الفترة من 2020 إلى 2023.

أشار إلى أن التقرير نوه علي الضمانات الدستورية والتشريعية لحفظ حقوق الإنسان في مصر وعمل تقسيمات غاية في الأهمية للحق في الحماية من التعذيب والحق في الحياة والحق في تكوين الجمعيات والتقاضي والمحاكمة العدالة والمشاركة السياسية والحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.