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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التهامى" عن العفو الرئاسى: مصر فاقت أوروبا فى تطبيق معايير حقوق الإنسان

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

علق المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، علي قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحبوسين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن رد فعل الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي يدل على تفاعله مع جميع مطالب الحوار الوطني.

وأضاف أن حقوق الإنسان الحقيقية لا تنحصر في حرية الرأي فقط بل المأكل والملبس والمشرب، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت ماضية على طريق تحقيق أهدافها من خلال استراتيجية وطنية أرسى الرئيس السيسي قواعدها.

 وأوضح أن الحوار الوطني وقرار العفو الرئاسي عن بعض المحبوسين أو الصادر بحقهم أحكام قضائية جاء وفقًا لسلطات الرئيس الدستورية، ودليل قاطع على أن مصر تطبق معايير حقوق الإنسان بدقة مقارنة بدول غربية كثيرة.

وتابع: "الدولة المصرية وما يدور فيها من تطبيق أعلى معايير لحقوق الإنسان فاقت كثيرًا من الدول الأوروبية مثل فرنسا وغيرها".

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