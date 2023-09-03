الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: تقرير «القومي لحقوق الإنسان» عكس جدية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

أشار النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر اليوم، والذي رصد حالة حقوق الإنسان في مصر دون تزييف أو تهويل، حيث عبر بصدق عن الخطوات الجادة والحقيقية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.

حقوق الإنسان

وأضاف وكيل "دفاع الشيوخ: أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل مسارا حقيقيا للدولة ودور ومسؤوليات مؤسساتها الوطنية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد اللواء طارق نصير، أن الحوار الوطني يمثل أعلى درجات التوافق الوطني بين جميع القوى الوطنية دون إقصاء، باعتبارها من أهم دعائم الجمهورية الجديدة المبنية علي تعزيز حقوق الإنسان.

وأشاد “نصير” بما رصده تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان من تقدم على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية.

توصيات المجلس

وطالب “نصير” الجهات المعنية بدراسة توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والاستفادة مما جاء به.

ودعا أمين عام حزب حماه الوطن، المنظمات الدولية بتحري الدقة والمهنية فيما تنقله عن مصر في مجال حقوق الإنسان وطالبهم بضرورة استقاء المعلومات من جهات رسمية وليس من جهات مموله تريد زعزعة واستقرار هذا الوطن.

وأعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن إطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر، اليوم الأحد، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.

النائب اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ الرئيس السيسي تقرير القومي لحقوق الإنسان

مواد متعلقة

محمد ممدوح: المجتمع المدنى شريك رئيسى فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان

"قومى حقوق الإنسان" يطلق تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

حسن شحاتة: مديونيات نادى الزمالك تخيف

بيرسى تاو يغادر معسكر الأهلى فى النمسا.. والفريق ينهى المران المسائى

وزير التعليم يعلن قيمة المصروفات المدرسية والفئات المعفاة للعام الجديد

الباز: استثمارات إينى الجديدة أبلغ رد على مروجى الشائعات

رئيس جامعة المنيا يُتابع تطورات الحالة الصحية لطالبة تعرضت لحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب