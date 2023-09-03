برلماني: تقرير «القومي لحقوق الإنسان» عكس جدية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة

أشار النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر اليوم، والذي رصد حالة حقوق الإنسان في مصر دون تزييف أو تهويل، حيث عبر بصدق عن الخطوات الجادة والحقيقية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.

حقوق الإنسان

وأضاف وكيل "دفاع الشيوخ: أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل مسارا حقيقيا للدولة ودور ومسؤوليات مؤسساتها الوطنية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد اللواء طارق نصير، أن الحوار الوطني يمثل أعلى درجات التوافق الوطني بين جميع القوى الوطنية دون إقصاء، باعتبارها من أهم دعائم الجمهورية الجديدة المبنية علي تعزيز حقوق الإنسان.

وأشاد “نصير” بما رصده تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان من تقدم على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية.

توصيات المجلس

وطالب “نصير” الجهات المعنية بدراسة توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والاستفادة مما جاء به.

ودعا أمين عام حزب حماه الوطن، المنظمات الدولية بتحري الدقة والمهنية فيما تنقله عن مصر في مجال حقوق الإنسان وطالبهم بضرورة استقاء المعلومات من جهات رسمية وليس من جهات مموله تريد زعزعة واستقرار هذا الوطن.

وأعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن إطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر، اليوم الأحد، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.