"الصحة العالمية" قلقة من تزايد إصابات كورونا قبل فصل الشتاء

صرح تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بأن هناك ما وصفه بالـ"اتجاهات المقلقة" لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.

وأعرب جيبريسوس عن قلقه بشأن "كوفيد-19" قبل موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وذلك رغم أن شركتي "مودرنا" و"فايزر" تحدثتا عن أن لقاحاتهما ضد المرض أثبتت فاعلية ضد المتحور الجديد.

وأضاف جيبريسوس: "أن القلق بشأن فيروس كورونا في الشهور المقبلة يزداد بشكل خاص في بعض مناطق الشرق الأوسط وآسيا، كما تتزايد حالات الإصابة التي تتطلب الدخول إلى المستشفيات في أوروبا"، حسبما نقلت عنه وكالات.

تحذير من انتشار سريع لمتحور "إي جي.5"

وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، ريانة بو حاقة، قد كشفت في أغسطس الماضي، عن أن هناك تسجيلًا لـ 7 آلاف حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس "كوفيد-19" المعروف بـ "إي جي .5".

وأكدت المسؤولة أن المتحور الجديد ينتشر بشكل أسرع ويتميز بسرعة النمو، مشيرة إلى أن هذه الإصابات بالمتحور الجديد سُجلت في 52 دولة حول العالم.

وأعربت بو حاقة عن قلقها بشأن المسنين والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة والسرطان، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمتحور بسبب ضعف المناعة.

وأوضحت أن أعراض المتحور "إي جي .5"، مشابهة لأعراض السلالات السابقة لكوفيد-19 مثل التعب والإسهال وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة والحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسد والعضلات، وقد يكون هناك انخفاض في نسبة الأكسجين في حالات الإصابة الشديدة.

وحذرت بو حاقة من أن المتحور الجديد "إي جي .5" قادر على إصابة الأشخاص الذين تلقوا لقاح "كوفيد-19"، بسبب خصائصه في تجاوز الحماية المناعية.