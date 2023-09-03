الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجدي بدران: كورونا لا يستسلم وهذه الطرق الوحيدة لتقليل الطفرات

كورونا
كورونا

قال د.مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن البعض أخطأ في فهم بيان منظمة الصحة العالمية، حول إلغاء حالة الطوارئ بسبب كورونا نتيجة انخفاض الإصابات واعتقد أن الفيروس انتهى وهذا خطأ.

أضاف بدران، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا لا يستسلم، ولديه إصرار على الاستمرار بيننا، ونشهد طفرات يومية في الفيروس، وكل متحور جديد يكون أكثر قدرة على الانتشار وأكثر قدرة على العدوى من المتحور الذي قبله"، مؤكدًا أن كل 100 تكاثر لفيروس كورونا نشهد 3% طفرات.

 أوميكرون هو المتحور السائد في العالم أجمع 

تابع أن أوميكرون هو المتحور السائد في العالم أجمع خلال الفترة الحالية، وهناك 600 متحور من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، وكل متحور أكثر تقدمًا وذكاءً من المتحور الذي قبله، وهذا يؤدي إلى خوف العلماء من هذه المتحورات".

كيف يمكن تقليل الطفرات؟

وأكد أن هناك إمكانية للتقليل من طفرات الفيروس من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي، وعدم التقبيل في المناسبات الاجتماعية، وعدم السلام في العزاء، مشيرًا إلى أن هناك 20 مليون شخص ماتوا بفيروس كورونا.

مجدي بدران كورونا لا يستسلم طفرات يومية تقليل الطفرات أوميكرون

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