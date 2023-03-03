الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير الصحة العالمية: لن نتراجع عن خططنا لمعرفة منشأ فيروس كورونا

أدهانوم
أدهانوم

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، عيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة لم ولن تتراجع عن خططها الرامية إلى معرفة منشأ فيروس كورونا.

وقال المسؤول الأممي- في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية، مساء الجمعة: "لم تتخل منظمة الصحة العالمية عن خططها لمعرفة أصل جائحة (كلوفيد- 19)"، داعيًا البلدان التي تتوافر عندها أي معلومات حول أصل هذا الوباء إلى مشاركتها مع الآخرين.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في تعليقها على بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن الأصل المختبري المزعوم لفيروس كورونا، داعية إلى وضع حد للتلاعب السياسي بشأن أصل "كوفيد- 19".

منظمة الصحة العالمية منشأ فيروس كورونا فيروس كورونا كوفيد-19 تلاعب السياسي

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