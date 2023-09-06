الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تضامن النواب" تشيد بالقضايا المطروحة أمام المؤتمر العالمي للسكان

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

أشاد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والتنمية 2023 والتي تعمل على تحديث المنظومة الصحية ومواجهة الأزمة السكانية.

الرعاية الصحية

وأشار عبدالقوي، إلى أن الرئيس السيسي، جعل حق الرعاية الصحية في مقدمة حقوق الانسان في مصر ويتمتع بها جميع المواطنين المصريين وفي مقدمتهم المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين بالمجان، كما يتمتع بها أكثر من 9 ملاين مواطن عربي وإفريقي وأجنبي يعيشون على أرض مصر وبالمجان أيضًا من خلال تمتعهم بجميع المبادرات الرئاسية الصحية.

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واعتبر عبدالقوي، انعقاد المؤتمر العالمي للصحة للسكان والصحة والتنمية الذي بدأ أعماله أمس ولمدة 4 أيام تحت رعاية الرئيس السيسي، بمثابة فرصة كبيرة تستعرض فيها مصر كل ما تم من إنجازات كبيرة ومهمة فى تطوير وتحديث المنظومة الصحية بصفة عامة والمبادرات الرئاسية المتعددة التي أطلقها الرئيس السيسي في القطاع الصحي طوال السنوات الماضية وهي صحية وإنسانية غير مسبوقة في تاريخ مصر.

خطوة إيجابية

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي في بيان له اليوم، أن هذا الحدث العالمي يُعد خطوة إيجابية لترى وفود العالم كله التقدم المصري الكبير في مجال الصحة ونجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في القضاء على فيروس سي عبر 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة وإصدار مبادرات في مجال الصحة والطفل وغيرها.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر لتتبادل الخبرات فيما بين وفود العالم لمواجهة أزمة الانفجار السكاني وزيادة معدلات النمو السكاني في العديد من دول العالم ومنها مصر لإيجاد حلول جذرية وغير تقليدية للمشكلة السكانية، خاصة أن المشكلة السكانية في مصر مشكلة خطيرة بالفعل وتهدد المشروعات التنموية.

ووجه الدكتور طلعت عبدالقوي، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بصفة خاصة على النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، لتحديث وتطوير المنظومة الصحية وإعطاء أولوية قصوى لعلاج المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين بالمجان.

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الدكتور طلعت عبد القوى مجلس النواب الرئيس السيسي مؤتمر العالمي للسكان أزمة الزيادة السكانية

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