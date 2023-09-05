مستشار وزير الصحة: يجب استخدام جميع الأسلحة في مواجهة الزيادة السكانية

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إنه يجب استخدام جميع الأسلحة لمواجهة الزيادة السكانية، خاصة سلاح الوعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن الزيادة السكانية ليست قضية الحكومة وحدها، إنما قضية شعب ووطن ومصير، ونحتاج لتكاتف جهود الجميع.

قضية السكان مرت بفترات نجاح وتوقف

ولفت إلى أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، فرصة للتعرف على التجارب الدولية وتبادل الأفكار والآراء، ومعرفة إنجاز ملف السكان والصحة آخر 9 سنوات، مشيرًا إلى أن ملف الزيادة السكانية بدأ منذ أكثر من 60 سنة، ولكن مر بفترات نجاح وتوقف.

وأردف: “تأخرنا كثيرًا في ملف السكان، لكن هناك خطوات كبيرة اتخذت في السنوات الأخيرة، وحققنا بعض النجاح في مواجهة الزيادة السكانية، نحن في حرب مع هذه القضية، وعلينا استخدام كل الأسلحة، والإعلام أهمها من خلال نشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية”.