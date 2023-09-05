الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أزهري يدعو لتنظيم الأسرة: "الرسول لن يباهي الأمم بأطفال الشوارع"

تنظيم الأسرة
تنظيم الأسرة

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إننا بحاجة إلى خطاب ديني مستنير، يدعو لتنظيم الأسرة، وينبع من فهم مقاصد الدين، وقول النبي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "القوي هو اللي قدرت أعلمه كويس، واستثمر فيه، لا تترك لابنك أموال، وإنما اترك له تعليم جيد، يمتلك لغة العصر والفهم والاستيعاب".

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح الإشكالية، وآليات الحل، بينما البعض يروج لأمور لا علاقة لها بالدين، ويدعون لكثرة الإنجاب، بينما الرسول (ص) حذر من الكثرة العددية في حديثه "يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قيل: يا رسول الله أو من قلة قال لا بل إنكن كثر، ولكنكم غثاء كغثاء السيل".

وأردف: "اليوم لدينا عدد كبير جدًا، لكن لا توجد مهارة فردية، الآباء عادة ما يظلمون أبنائهم حال الإنجاب بكثرة ويحرموهم من الاحتياجات اللازمة لهم".

 

أزهري: الرئيس السيسي أكثر جرأة في الدعوة لتنظيم الأسرة

وأكد أن الرئيس السيسي كان أكثر جرأة من بعض الناس، وقالها صراحة إنه من حق الدولة وولي الأمر ينتبه إلى أننا لابد أن نبدأ الرحلة من جديد.

 

ولفت إلى أنه لا يوجد ما يمنع شرعًا أن يكون أولى أولوياتنا العمل على تنظيم الأسرة، ودعا إلى طرح حوافز من الدولة لتشجيع الأسر على التنظيم، وعدم التسوية بين من ينجب طفلين ومن ينجب 11 طفلا، مؤكدًا أن العدد الكثير إن لم يكن ماهرا ونال قسط من التعليم والرعاية الصحية والبدنية، يكون الأب أنجب مجموعة مجرمين.

واختتم: "هل سيباهي رسول الله بأطفال الشوارع اللي بيشربوا كولة تحت الكباري؟ أم بالمؤمن الذي يقدم علم نافع للأمة؟".

تنظيم الأسرة إبراهيم رضا الأزهر خطاب دينى المؤمن القوي المؤمن الضعيف

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