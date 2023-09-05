الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: لا أتفق مع حرية الإنجاب المطلقة فى ظل ظروف الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تأثير الزيادة السكانية انعكس على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مؤكدا أهمية وضع حلول عملية لمواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم الثلاثاء، أن التغيير سيحدث في مصر عبر العمل سوياً بوعي وفهم على تنظيم قدرات الدولة على عدد السكان، موضحاً أنه لا يتفق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن الإنجاب حرية مطلقة، قائلاً: "لا أتفق مع حرية الإنجاب المطلقة في ظل ظروف الدولة". 

الرئيس السيسى: 10 تريليونات جنيه تكلفة البنية التحتية فى مصر خلال السنوات الماضية

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر بمواردها التي لا تعد، كبيرة وتستطيع التعايش مع كل هذه الزيادة السكانية، قائلاً: "خلال السنوات القليلة الماضية، بلغت تكلفة البنية التحتية  10 تريليونات جنيه في مصر".

الرئيس عبد الفتاح السيسي “الموروثات الاجتماعية وانعكاساتها على الزيادة السكانية” ندوة بإعلام زفتى الخدمات تنظيم الأسرة أفريقيا أزمة الزيادة السكانية

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