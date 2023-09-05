الرئيس السيسى: سنصل لـ1.6 مليار نسمة فى إفريقيا خلال سنوات

رحَّب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالضيوف المشاركين في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية عام 2023.

وطلب الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر اليوم، من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، العمل على تنظيم المؤتمر بشكل سنوي لمناقشة تلك القضية الكبرى حتى يكون هناك نظرة شاملة على موارد العالم.

الرئيس السيسى يطالب بتنظيم المؤتمر بشكل سنوى لمناقشة القضايا الكبرى

وأضاف الرئيس السيسي أن ما يحدث في مصر شكل أخر من مما يحدث في العالم، لأنه رغم الموارد الكبيرة للقارة الإفريقية إلا أنها لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الزيادة السكانية، ولكن هناك خطة نسعى لهما وهي أن نصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة في إفريقيا خلال سنوات قليلة.