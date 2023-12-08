ميعاد انتخابات الرئاسة في مصر وأيام الإجازة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، من الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات اللوجيستية الخاصة بانتخابات الرئاسة في الداخل، والتي من المقرر انطلاقها اعتبارًا من الأحد المقبل، وتستمر لـ 3 أيام.

وانتهت المرحلة الأول بتصويت المصريين في الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر 2023، وسط حالة من الاستقرار والفرحة بين المصريين الذي حرصوا علي ممارست حقهم الدستورى.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023

وطبقا للجدول الزمنى للانتخابات، فقد توقفت فعاليات حملات المرشحين مع الدخول في فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الداخل، اعتبارًا من الساعة 12:00 صباح اليوم الجمعه 8 ديسمبر وقبل يومين من تاريخ الاقتراع.

وتجرى الانتخابات بالداخل من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساءً، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر، ويتم انتهاء عمليه الفرز وتسليم المحاضر للجان العامه وقرارات اللجان العامه بشان الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقه بعمليه الاقتراع واعلان الحصر العددي للاصوات يوم الاربعاء 13 ديسمبر، فيما تتلقى الهيئة الطعون وقرارات اللجان العامة يوم الخميس 14 ديسمبر 2023.

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من جانبه، كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أنشأت لجانا فرعية بكافة محافظات الجمهورية للوافدين، للتصويت في غير موطنهم الانتخابى، وذلك بعد تلقى الهيئة عدد من الشكاوى بالمناطق السياحية المتواجد فيها الوافدين، وأن هذه الطلبات وصلت لـ 5550 طلبا، وتمت الاستجابة لها جميعًا.

وأضاف أنه تم تحديد مقرات بالتنسيق مع الجهات المعنية التي بها تجمعات مغتربين، كما أن اللجان الفرعية لعملية الانتخابات الرئاسية تم تهيئتها وتهجيزها، كما أنها شهدت وصول اللوجيستيات الخاصة بالعملية الانتخابية، وجرى إنشاء لجنة في محطة مصر، ومطار القاهرة والمناطق الصناعية، العاصمة الإدارية والمناطق الصناعية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اختارت اللجان الفرعية لكبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، موضحًا أنه تم وضع إرشادات خاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، ولأول مرة تم وضع بوسترات خاصة.

موعد إجازة الانتخابات الرئاسية المصرية 2023



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أصدرت خطابا رسميا بشأن المستفيدين من الاجازة نتيجه للانتخابات الرئاسية جاء فيه:

فى ضوء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لعام 2023 بدعوة الناخبين لـ انتخابات الرئاسة المصرية، والتى تتضمن مواعيد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء التى توافق 10 و11 و12 ديسمبر، نوهت الوزارة بضرورة تجهيز المدارس التى سيتم بها عملية الاقتراع وإخلائها من أى عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام الاقتراع التى تمت الإشارة إليها، وبالتالي فإن الطلاب والمعلمون وكذلك العاملون بالوزارة يحصلون على إجازة رسمية طوال فترة إجراء انتخابات الرئاسة 2024.

