الوطنية للانتخابات تتيح خدمة استعلام القضاة ورؤساء وأمناء اللجان الفرعية عن أماكنهم

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، من خلال موقعها الرسمي علي الانترنت، خدمة استعلام القضاة ورؤساء اللجان الفرعية وأمناء اللجان الفرعية، حيث انتهت الهيئة من توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية للانتخابات داخل مصر وذلك من خلال الرابط التالي.

https://judges.elections.eg/Judges/Services.aspx

ويتم الدخول علي موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات علي الانترنت والضغط علي أيقونة استعلام القضاة والمستشارين وتظهر كلمة، للاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية برجاء الضغط على استعلم الآن.

وانتهت الهيئة من تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى رئاسة وعضوية اللجان العامة، وكذلك تعيين رؤساء اللجان الفرعية والفرز داخل مصر، بعد تحديد مقار هذه اللجان على مستوى محافظات الجمهورية.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية نحو 15 ألف لجنة فرعية التصويت، وستشهد أيضا عملية فرز الأصوات عقب انتهاء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 400 لجنة عامة مختصة بالإشراف وجمع نتائج التصويت من اللجان الفرعية.