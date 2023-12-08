المستقلين الجدد: الانتخابات الرئاسية تجرى في ظروف سياسية صعبة بالمنطقة

تحدث الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، عن الانتخابات بالخارج، مؤكدا أنه له مدلوله الخاص، حيث كان هناك كثافة تختلف عن المرات السابقة، لافتا إلى خروج المصريين في كل القنصليات على مختلف التوقيتات يؤكد وعي وحرص المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مشاركة المصريين بالخارج كانت مشرفة إذ أن لهم ثقافات مختلفة، حيث رأينا كبار السن وأصحاب الهمم الذين قطعوا مسافات طويلة للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

القيادة السياسية ساهمت في تشكل وعي المصريين

وأوضح أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى كانت حريصة على إطلاق أكثر من منظومة لخلق وعي سياسي منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمرأة والشباب ومجموعة من السياسات التسي سارت في مسارات متوازية علاوة على برامج الحماية والاهتمام بالصحة والتعليم والمبادرات الخاصة بالصحة.

وتابع: "سياسات الدولة أثرت في وعي المصريين، ما أدى لارتباط المواطن بما تقدمه الدولة، فبالتالي هناك حرص للمواطن المصري على الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية".

وعن دور الحوار الوطني في خلق الوعي السياسي، أكد أن "الحوار الوطني"، ساهم بدوره في تشكيل وعي المصريين بشكل كبير، وساعد على تجميع لحمة جموع المصريين، مشيرا إلى حرص الرئيس السيسي بالتزام تنفيذ ماآلت إليه الاجتماعات أدحض جميع الشكوك حول الحوار الوطني وأهميته.

وواصل: "الحوار الوطني حاز ثقة المواطن قبل النخبة، مرددا: "نحن في حالة استنفار حقيقية للحفاظ على مكتسبات الدولة، في ظل تصاعد الوضع الإقليمي، إذ أن الانتخابات تجرى في ظروف سياسية صعبة وملتهبة في المنطقة، مايدل على أمن واستقرار الدولة المصرية.