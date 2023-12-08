استعدادات لجان دمياط قبيل انتخابات الرئاسة 2024

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية بالمقار واللجان الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة لانطلاق الانتخابات الرئاسية خلال أيام ١٢،١١،١٠ ديسمبر الجاري.

وتفقدت المحافظ، جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريتيّ التربية والتعليم والشباب والرياضة والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، لإتمام التجهيزات باللجان، وتزويدها بأماكن مزودة بمظلات لانتظار المواطنين، وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الهمم خلال عملية الإدلاء بأصواتهم، وأيضًا مراجعة استراحات القائمين على العملية الانتخابية.

وفى هذا السياق، شددت محافظ دمياط، على المرور الميداني المستمر لمتابعة تلك الأعمال وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار الانتخابية.

ويشار إلى أن محافظة دمياط بها عدد ١٠ لجان عامة و١٤١ مركزًا انتخابيًا و١٧٦ لجنة فرعية لاستقبال ١١١١٥٦٨ ناخبًا وناخبة، هذا إلى جانب ٥ لجان للوافدين.

لجان الوافدين

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن لجان الوافدين في محافظة دمياط استعدادًا للتصويت فيها في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث إن لجان الوافدين هي محطة القطارات بمدينة دمياط، ومستشفى ميناء دمياط البحري والمعهد الفني التجاري بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة ومبنى نادي الوافدين والعاملين بجامعة دمياط ومدارس رأس البر الرسمية بجوار الصالة المغطاة.

كما سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة العملية الانتخابية أولًا بأول.

كما وفرّ رؤساء الوحدات المحلية كل التجهيزات للمقار الانتخابية وتخصيص وأماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم نوبتجية بالمقار على مدار ٢٤ ساعة، ورفع الإشغالات وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار وإزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالانتخابات مع بداية فترة الصمت الانتخابي، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار.

كما تم التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية وباتخاذ ما يلزم نحو تجهيز المدارس والمعاهد والمراكز التي ستُقام بها الانتخابات قبل بدء الانتخابات.