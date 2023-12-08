الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غدًا.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ شهر كيهك 2023

الكنيسة
الكنيسة

يكثر البحث بين الأقباط خلال الفترة الحالية عن موعد شهر كيهك 2023، وخاصة مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء صوم الميلاد 2023، والذي أنطلق الأحد 26 نوفمبر2023.

شهر كيهك ٢٠٢٣

ويتخلل صوم الميلاد المجيد شهر كيهك او مايعرف بالشهر المريمي والذي وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 9 ديسمبر المقبل، لبدء شهر كيهك، هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

وتخصص الكنيسة الأرثوذكسية شهر كيهك لتمجيد السيدة العذراء، حيث يشتهر بالسهرات «سهرات كيهك »، التى تمتد من المساء وحتى صباح اليوم التالى، وتصلى خاله صلوات خاصة، حيث له كتاب صلوات خاص به يسمى “الإبصلمودية الكيهكية”.

ويشتهر شهر كيهك بـ"شهر سبعة وأربعة"، ويرجع ذلك لتلاوة صلوات الـ7 “ثيؤطوكيات”، تعنى تمجيد للعذراءوالـ4 “هوسات”، تعنى تسبحة، كما يشتهر شهر كيهك بالعديد بالاسماء منها الشهر المريمى نسبة للسيدة العذراء.

 آحاد شهر كيهك:


وقال القمص يوحنا نصيف كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شيكاغو: انه لابد أن يكون في كيهك أربعة آحاد، ويُقرَأ في إنجيل القدّاس الخاصّ بهم الأصحاح الأوّل من بشارة معلِّمنا لوقا مُقَسَّمًا على أربعة أجزاء (الأحد الأول: بشارة الملاك جبرائيل لزكريا بيوحنّا المعمدان - الأحد الثاني: بشارة الملاك جبرائيل للعذراء بالمسيح - الأحد الثالث: زيارة السيّدة العذراء لأليصابات - الأحد الرابع: ميلاد القديس يوحناّ المعمدان).


وتابع:  إذا وقع الأحد الرابع من كيهك قبل عيد الميلاد مباشرةً سيكون بالطبع بَرَمون (أي يوم الاستعداد).. وهذا يُصلَّى دائمًا بالطقس السنوي، وتُقرَأ فيه قراءات البرمون [28 كيهك بالقطمارس].. وبالتالي سيتبقّى لكيهك ثلاثة آحاد فقط، وهذا لا يجوز كما شرحنا في النقطة الأولى.. لذلك رتّبت الكنيسة أن يُستَلَف الأحد الخامس من شهر هاتور ليُضَم إلى شهر كيهك، ليكون هو الأحد الأول من شهر كيهك. وتُستكمَّل بعده بقية الآحاد الثلاثة من كيهك ليَكتَمِل كيهك بأربعة آحاد..
 

موضحًا:  ولعلنا نلاحظ أنه عندما يأتي الأحد الأخير من كيهك بَرَمون، يكون دائمًا شهر هاتور به خمسة آحاد، ولذلك نأخذ الأحد الخامس من هاتور تلقائيًا لنقرأ فيه قراءات الأحد الأول من كيهك.. كما سيحدث هذا العام.

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