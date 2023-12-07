موعد إحياء الذكرى الأولى لرحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

أعلنت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الارثوذكس، عن موعد إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس.

وقالت ايبارشية نجع حمادي، إنه سوف تقام صلوات الذكرى الأولى لرحيل الانبا كيرلس أسقف نجع حمادي صباح يوم الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ بدير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يترأس صلوات الذكري الاولي لرحيله اعضاء اللجنة البابوية الإيبارشية نجع حمادي، وهم: الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص والأنبا يوانس أسقف أسيوط والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط.

◄أقدم مطارنة الصعيد

وكان قد رحل فجر 22 ديسمبر 2022 الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ أكثر من 45 عامًا.

وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادي.

وقال البابا تواضروس الثاني، في نص قراره رقم 18 لعام2021، إنه نظرًا للظـروف الصحيـة التـي يمـر بهـا نيافـة الأنبـا كيرلـس أسـقف نجـع حمـادي وتوابعهـا، وبعـد الاجتمـاع مـع مجمـع كهنـة الإيبارشـية لدراسـة الوضـع الرعـوي، تقـرر تشـكيل لجنـة مـن ثـلاثة مـن الأساقفة وهم، الأنبا بيمن أسـقف نقـادة وقـوص، والأنبا يوأنـس أسـقف أسـيوط، والأنبا بيجـول أسـقف ورئيـس ديـر المحـرق، لإدارة الإيبارشية ومساعدة الأب الأسقف والإشراف الكامل رعويًا وماليًا وإداريًا علـى جميع كنائس الإيبارشية ومرافقهـا والديـر مـع تقديـم تقريـر شـهري عـن أعمالها.

-من هو الانبا كيرلس

تاريخ الرهبنة: 17 أكتوبر 1973 م.

من أبناء دير: الأنبا بولا، البحر الأحمر، مصر

أسماء قبل الأسقفية: أبونا الراهب القمص أنطونيوس الأنبا بولا

تاريخ الرسامة أسقفًا: 29 مايو 1977 م

المدن التابعة له: نجع حمادي - أبوتشت - فرشوط - بهجورة

رُسِمَ بيد البطريرك: صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث 117

تاريخ الميلاد: 24 سبتمبر 1948 م.

من مواليد منفلوط، أسيوط

حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط.

خدم بأبوتيج.

عُيِّنَ ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية وهو علماني لشده حِرصهُ وأمانتهُ.

تاريخ الكهنوت: 26 ديسمبر 1975.

في حبرية البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الطقوس. وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية.

وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادي.