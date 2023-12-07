السبت.. "الذكاء الاصطناعي" في ندوة ببيت المعمار المصري

ينظم بيت المعمار المصري، بعد غدٍ ندوة جديدة من من سلسلة حلقات "الذكاء الاصطناعي"، والتي تأتي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي: حافز للبحث الأكاديمي"، في مقر البيت الأثري بالقاهرة، وذلك الساعة 5 مساءً.

ندوة "الذكاء الاصطناعي: حافز للبحث الأكاديمي"

يقدم الندوة د.نبيل محارب، الأستاذ المشارك بقسم العمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المدير السابق لكلية التصميم والبيئة العمرانية في فرع جامعة بيروت العربية بطرابلس في لبنان، ويديرها الدكتور أحمد حسني رضوان.

وقال محارب إن الذكاء الاصطناعي (AI) أحدث ثورة في مجال البحث الأكاديمي، لاسيما بالنسبة لطلاب الدراسات العليا والباحثين، فمن خلال أتمته للمهام الروتينية، يتيح الذكاء الاصطناعي للباحثين التركيز على التفكير الإبداعي وتوليد الأفكار، بما يمكّن من التفاعل العميق مع موضوعات البحث، مما يعزز نهجًا أكثر ابتكارًا وكفاءة.

كيف يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في تطوير منهجيات البحث، معززًا كلًا من الإنتاجية والاستكشاف الفكري؟ هذا ما ستجيب عنه الندوة.