الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس 3 أشهر لموظف اعتدى على جاره بـ"الشبشب" في الجيزة

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنح الهرم موظف بالحبس 3 أشهر مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لاتهامه بسب جاره وضربه بـ«الشبشب» أمام جيرانهما في العقار الذي يسكنا فيه.

كان المجني عليه قد حرر محضر بقسم شرطة الهرم اتهم فيه جاره «س.ن» موظف بسبه وقذفه بألفاظ نابية وتعديه عليه بالضرب في المشاجرة التي نشبت بينهما بسبب خلافات على ركن سيارة أمام العقار محل سكنهما.

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وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة، وتبيّن من التحقيقات وأقوال الشهود من جيران المتهم والمجني عليه أن الأول كان يريد ركن سيارته في المكان المخصص لسيارة المجني عليه، وعندما عاد الأخير من عمله وفوجئ بتوجود سيارة المتهم في مكانه صعد إليه في شقته وعاتبه على ذلك وطلب منه تحريك السيارة الخاصة به ليتمكن من ركن سيارته خاصة، وأن هذا المكان هو المخصص له منذ سكنه بالعقار.

كما شهد الجيران بأن المتهم رفض طلب جاره - المجني عليه - ليحتدم النقاش بينهما ويقوم المتهم بسب المجني عليه بألفاظ وعبارات نابية والاعتداء عليه بالضرب بـ«الشبشب» أمام الجيران.

وأمام النيابة حضر المتهم وعرض على المجني عليه التصالح مقابل التنازل عن الاتهام، إلا أنه رفض فأحيل البلاغ إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.

الحبس 3 أشهر الجيزة محكمة جنح الهرم قسم شرطة الهرم النيابة العامة

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