الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

براءة إسلام جابر من سرقة ورقة زواجه العرفي

إسلام جابر
إسلام جابر

قضت محكمة جنح الهرم، ببراءة اللاعب إسلام جابر لاعب الزمالك السابق في قضية سرقة ورقة زواجه العرفي، وقبول استئنافه على حكم حبسه سنة مع الشغل.

وكانت عاقبت محكمة جنح الهرم في وقت سابق اللاعب، في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه المصاريف لاتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي.

واتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة في بلاغ لقسم شرطة الهرم اللاعب، بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

محكمة جنح الهرم سرقة زواجه العرفي سنة مع الشغل شرطة الهرم اللاعب

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