حبس عاطل بحوزته 2 كيلو "استروكس" و"حشيش" بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس عاطل بحوزته 2 كيلو إستروكس وحشيش بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وطالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها وإرسال تقرير واف.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كجم – كمية لمخدر الحشيش – 2 سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.