حبس متهمين بسرقة سيارة في حلوان 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عناصر تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بـ سرقة سيارة أسلوب انتحال الصفة مباحث حلوان.

البداية بتلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدي عليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

وباتخاذ الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ("3 عاطلين وسائق") وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم في السيارة وبيعها لعميلهم "سيئي النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالي) قاموا باقتسامه فيما بينهم، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.