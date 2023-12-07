الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 88 متهمًا ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بالقليوبية 4 أيام

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس 88 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة  وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن عدة حملات بمدينة بنها على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، عن ضبط عدد 86 قضية، ضُبط خلالها 88 متهمًا، وبحوزتهم "3، 735 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2.665 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من المواد المخدرة "البودر - الهيدرو - الآيس- 78 قرصا مخدرا - 16 فرد محلى - عدد من الطلقات - 12 قطعة سلاح أبيض".

وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

جهات التحقيق ذمة التحقيقات مواد مخدرة أسلحة نارية المعمل الجنائي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية الخارجين عن القانون الأسلحة النارية

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