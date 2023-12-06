الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم 380 طربة حشيش بالمنوفية والغربية

حشيش
حشيش

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من شن حملات موسعة استهدفت ضبط المخدرات وتجارها في نطاق محافظتي " المنوفية - الغربية".

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تابعت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من نطاق مديريتي أمن المنوفية - الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة الباجور، وبحوزتهم 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام، سيارتين.

وضبط عاطل بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، وبحوزته 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.100.000 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات حملات موسعة محافظتي المنوفية - الغربية

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