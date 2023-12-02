دولاب مخدرات متحرك.. إحباط ترويج 110 فرش حشيش في الشروق

دولاب مخدرات متحرك داخل سيارة يقودها سائق، كان في طريقه لتخزين بضاعته في أحد الأوكار الخاصة به في مدينة الشروق، لكنه لم يتمكن من ذلك بعد أن سقط في فخ كمين، أوقعه ببضاعته.

سائق له معلومات جنائية مسجلة، كان يخطط لتخزين 110 فرش من الحشيش داخل وكر خاص به في مدينة الشروق تمهيدا لتوزيعه على عملاءه من المدمنين وصغار التجار.

السائق الذي حاول استغلال خبراته الإجرامية لنقل صفقة المخدرات إلى نجينة الشروق، كان يعتقد أن الطريق سيكون ممهدا أمامه وأنه بالفعل سينجح في تنفيذ ما خطط له، لبيع الصفقة والحصول على أموال سريعة غير مشروعة من تجارته الحرام.

المقدم أحمد عويس رئيس مباحث الشروق، وصلت له معلومة من أحد المصادر، أكدت نية السائق المذكور لإدخال 110 طربة حشيش إلى المدينة لتخزينها وتميهدا لبيعها، وقام بإخطار اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

جرى تشكيل فريق بحث عالي المستوى تم تشكيله بإشراف العميد أحمد وجيه مفتش مباحث بدر والشروق، للتحري عما ورد من معلومات، وتوصلت تحريات فريق البحث التي أجراها الرائد محمد عاشور معاون مباحث الشروق إلى صحة ما ورد من معلومات.

عقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة اللازمة بمعرفة الرائد عمرو أشرف معاون مباحث الشروق، ونجحت في القبض على السائق المذكور أثناء استقلاله سيارة، وبتفتيش تلك السيارة عثر في مخزن سري بداخلها على 110 طربة حشيش وزنت 11 كيلو.

المتهم أقر بحيازته للمواد بقصد الإتجار وأنه كان في طريقه لتخزينها تمهيدا لبيعها على عملاءه، وأن السيارة لتسهيل انتقاله بالحشيش.